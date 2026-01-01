İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Çelsi" və Rumıniya millisinin sabiq futbolçusunda ağır xəstəlik aşkarlanıb

    Futbol
    • 01 yanvar, 2026
    • 15:56
    Çelsi və Rumıniya millisinin sabiq futbolçusunda ağır xəstəlik aşkarlanıb

    "Çelsi"nin və Rumıniya millisinin sabiq futbolçusu Dan Petreskuda ağır xəstəlik aşkarlanıb.

    "Report" "Prosport.ro"ya istinadən xəbər veir ki, bu barədə ölkənin Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Georqe Yorqulesku bildirib.

    Qurum rəhbəri 58 yaşlı mütəxəssisin kimyaterapiya aldığını vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, D.Petresku futbolçu kimi "Çelsi" ilə yanaşı "Sauthempton" (İngiltərə), "Cenoa" (İtaliya) klublarının formasını geyinib. Məşqçi kimi ölkəsi ilə yanaşı, Çin, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı klublarında da çalışıb. Petreskunun son iş yeri ölkəsində "Kluj" komandası olub.

    Dan Petresku "Çelsi" klubu Rumıniya "Sauthempton"

    Son xəbərlər

    16:26

    "Çelsi" Entso Mareska ilə yolları ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    16:22

    İsveçrənin yeni Prezidenti Kran-Montanadakı yanğına görə yeni il müraciətini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    16:19

    Hindistanda sudan 13 nəfər ölüb, 160-dan çox insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    16:15

    DYP vətəndaşları bayram günlərində qanunsuz sərnişindaşıma xidmətindən yararlanmamağa çağırıb

    Hadisə
    16:00

    Avropadan Azərbaycana turist axını 4 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    15:56

    "Çelsi" və Rumıniya millisinin sabiq futbolçusunda ağır xəstəlik aşkarlanıb

    Futbol
    15:46

    Almaniyada Yeni il gecəsində iki nəfər ölüb, 400 nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    15:32

    Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

    Daxili siyasət
    15:30

    AZAL borc qiymətli kağızlarına investisiya qoymağa başlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti