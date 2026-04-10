В Газахе автомобиль насмерть сбил 74-летнего мужчину
- 10 апреля, 2026
- 09:45
В Газахе автомобиль насмерть сбил 74-летнего мужчину.
Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна.
Согласно информации, Кязымов Анар Рахман оглу (2000 г.р.) на автомобиле марки BMW сбил переходившего дорогу пешехода Исмаилова Фаига Маджид оглу (1952 г.р.).
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту ведется расследование.
Последние новости
10:51
АБР назвал основные вызовы для развития ММСП в АзербайджанеФинансы
10:50
Вугар Гюльмамедов: К 2030 году аудит охватит более 50% бюджетных расходов АзербайджанаФинансы
10:44
АБР указал на риски для Кавказа и Центральной Азии из-за ситуации на Ближнем ВостокеФинансы
10:38
Анар Ахундов: Программа сотрудничества с ООН на 2026-2030гг вступает в стадию реализацииБизнес
10:35
Фото
В Ташкенте рассмотрели вопросы сохранения наследия тимуридской эпохиДругие
10:28
В Волгоградской области горит топливный резервуар после удара БПЛАДругие страны
10:26
Фото
Азербайджан вернул Ирану более 12 тонн импортированных пестицидовБизнес
10:25
АБР: Инфляция в Азербайджане остается сдержаннойФинансы
10:09