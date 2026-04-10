    Происшествия
    • 10 апреля, 2026
    • 09:45
    В Газахе автомобиль насмерть сбил 74-летнего мужчину

    В Газахе автомобиль насмерть сбил 74-летнего мужчину.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна.

    Согласно информации, Кязымов Анар Рахман оглу (2000 г.р.) на автомобиле марки BMW сбил переходившего дорогу пешехода Исмаилова Фаига Маджид оглу (1952 г.р.).

    От полученных травм мужчина скончался на месте.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) МВД Азербайджана
    Qazaxda 74 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb

