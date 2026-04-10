Qazaxda 74 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb
Hadisə
- 10 aprel, 2026
- 09:34
Qazaxda 74 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, 2000-ci il təvəllüdlü Kazımov Anar Rəhman oğlu idarə etdiyi BMW markalı avtomobillə Qazax şəhəri, Səməd Vurğun küçəsində hərəkətdə olan zaman yolu keçən piyada, 1952-ci il təvəllüdlü İsmayılov Faiq Məcid oğlunu vurub.
Nəticədə kişi aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Qazax RPŞ-də araşdırma aparılır.
10:52
Süleyman Ələkbərov: "Road Race 2026" turnirinin bürünc medalı mənim üçün yaxşı başlanğıcdır"Fərdi
10:51
Emin Əmrullayev: Mövcud imtahan modeli beynəlxalq standartlara yaxınlaşıbElm və təhsil
10:50
ASCO-nun bərə gəmiləri ilə martda 3 400-dən vaqon daşınıbİnfrastruktur
10:47
BMT rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq daha strateji və prioritet yönümlü olacaq"Biznes
10:46
Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcəkXarici siyasət
10:45
Foto
Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilibDigər ölkələr
10:44
Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edibBiznes
10:42
Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi işi başlanılıbDaxili siyasət
10:35