В Гарадагском районе обнаружен пушечный снаряд
Происшествия
- 21 января, 2026
- 10:46
В Гарадагском районе Баку обнаружен боеприпас.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место обнаружения боеприпаса незамедлительно была направлена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
После проведения необходимых мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов установлено, что обнаруженный боеприпас является 122-мм осколочно-фугасным снарядом ОФ-462.
Боеприпас был вывезен с территории для последующей нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В прилегающей местности других опасных либо подозрительных предметов обнаружено не было.
