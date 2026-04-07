    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Происшествия
    • 07 апреля, 2026
    • 11:33
    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    В Гарадаге арестованы пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, арестованы Мамедали Мамедов 1991 года рождения, Орхан Мехтиев 1991 года рождения, Эльмар Мехтизаде 1993 года рождения, Вагиф Каримов 1989 года рождения и Пярвин Оруджова 1992 года рождения.

    У них изъято в общей сложности 70,875 кг марихуаны с примесью психотропных веществ.

    По данным следствия, они вступали в преступные связи с гражданами Ирана, приобретали наркотики в приграничных районах и размещали их по различным адресам для последующей реализации.

    По данным фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    Борьба с незаконным оборотом наркотиков Марихуана МВД Азербайджана Гарадагский район Иран
    Qaradağda 70 kq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, 5 nəfər həbs edilib

    Последние новости

    11:51

    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    Финансы
    11:47

    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

    Происшествия
    11:43

    Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативы

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

    ИКТ
    11:36

    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    Другие страны
    11:35

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреля

    Милли Меджлис
    11:33

    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Происшествия
    11:32

    В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходов

    В регионе
    11:31

    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

    Финансы
    Лента новостей