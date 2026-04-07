В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны
Происшествия
- 07 апреля, 2026
- 11:33
В Гарадаге арестованы пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, арестованы Мамедали Мамедов 1991 года рождения, Орхан Мехтиев 1991 года рождения, Эльмар Мехтизаде 1993 года рождения, Вагиф Каримов 1989 года рождения и Пярвин Оруджова 1992 года рождения.
У них изъято в общей сложности 70,875 кг марихуаны с примесью психотропных веществ.
По данным следствия, они вступали в преступные связи с гражданами Ирана, приобретали наркотики в приграничных районах и размещали их по различным адресам для последующей реализации.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
Последние новости
