В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

В Гарадаге арестованы пять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, арестованы Мамедали Мамедов 1991 года рождения, Орхан Мехтиев 1991 года рождения, Эльмар Мехтизаде 1993 года рождения, Вагиф Каримов 1989 года рождения и Пярвин Оруджова 1992 года рождения.

У них изъято в общей сложности 70,875 кг марихуаны с примесью психотропных веществ.

По данным следствия, они вступали в преступные связи с гражданами Ирана, приобретали наркотики в приграничных районах и размещали их по различным адресам для последующей реализации.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.