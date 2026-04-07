    Qaradağda 70 kq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, 5 nəfər həbs edilib

    Hadisə
    • 07 aprel, 2026
    • 11:18
    Qaradağda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən beş nəfər həbs olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, həmin şəxslər 33 yaşlı Məmmədəli Məmmədov, 33 yaşlı Orxan Mehtiyev, 31 yaşlı Elmar Mehtizadə, 35 yaşlı Vaqif Kərimov və 32 yaşlı Pərvin Orucovdur. Onlardan ümumilikdə 70 kiloqram 875 qram tərkibinə psixotrop maddələr əlavə edilmiş narkotik vasitə marixuana aşkarlanıb.

    Saxlanılan şəxslərin müxtəlif İran vətəndaşları ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotikləri sərhədyanı bölgələrdən qazanc əldə etmək və müxtəlif ünvanlara yerləşdirmək məqsədilə əldə etdikləri məlum olub.

    Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, onların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Narkotik maddələr Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi
    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Son xəbərlər

    11:45

    "Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıb

    Futbol
    11:44

    Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    11:40

    İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    11:39

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    11:38

    Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıb

    İKT
    11:32

    Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏY

    Milli Məclis
    11:28

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıb

    İKT
    11:27

    Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:26

    Lənkəranın iki kəndində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti