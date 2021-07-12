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В Гахе возбуждено уголовное дело по факту вырубки тополей

В Гахе возбуждено уголовное дело по факту вырубки тополей В Гахский районный отдел полиции из Министерства экологии и природных ресурсов поступила информация о том, что на территории села Газмалар неизвестными лицами срублено 23 тополя и причинен материальный ущерб природе на общую сумму 27 760 манатов.
Происшествия
12 июля 2021 г. 13:27
В Гахе возбуждено уголовное дело по факту вырубки тополей

В Гахский районный отдел полиции из Министерства экологии и природных ресурсов поступила информация о том, что на территории села Газмалар неизвестными лицами срублено 23 тополя и причинен материальный ущерб природе на общую сумму 27 760 манатов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками Гахского районного отдела полиции оперативно-следственных мероприятий было установлено, что вырубившим деревья является житель села Ибахлы Кямран Абдуллаев. Он был задержан и передан следствию.

Выяснилось, что К.Абдуллаев вырубил эти деревья, перевез их на принадлежащем ему грузовом автомобиле марки "ГАЗ-53", чтобы продать частным лицам.

По данному факту в Гахском РОП возбуждено уголовное дело по статье 259 (незаконная вырубка деревьев) Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda qovaq ağaclarını kəsən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

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