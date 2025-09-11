Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Гаджигабуле задержан подозреваемый в наркокурьерстве

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 09:28
    В Гаджигабуле задержан подозреваемый в наркокурьерстве

    Правоохранительные органы в Гаджигабуле задержали подозреваемого в наркокурьерстве местного жителя.

    Как сообщили Report в региональной пресс-службе МВД, у задержанного А.Гараева изъяли около 1 кг наркотических веществ, включая героин и марихуану.

    В ходе допроса выяснилось, что задержанный выполнял функции курьера за денежное вознаграждение. Заказчиком выступал гражданин Ирана, с которым подозреваемый установил контакт через социальные сети.

    По факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста.

    Гаджигабул оружие и наркотики Иран МВД задержание
    Hacıqabulda İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Последние новости

    10:40

    Будут похоронены останки еще четырех шехидов I Карабахской войны

    Внутренняя политика
    10:29

    В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли Кирка

    Другие страны
    10:27

    Посольство США почтило память жертв теракта 11 сентября

    Другие страны
    10:22

    "Карабах" поднялся на 38 позиций в мировом рейтинге

    Футбол
    10:19

    АБР назвал сроки завершения работ по реконструкции железной дороги Сумгайыт–Ялама

    Инфраструктура
    10:19

    В Агдаше 11-летнего подростка убило током

    Происшествия
    10:16

    В Агджабеди мать скончалась при родах, ребенка удалось спасти

    Другие
    10:06
    Фото

    Впервые в Азербайджане на военных врачей будут учиться женщины

    Наука и образование
    10:04
    Фото

    Сенат Узбекистана заслушал отчет посла в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей