В Гаджигабуле задержан подозреваемый в наркокурьерстве
Происшествия
- 11 сентября, 2025
- 09:28
Правоохранительные органы в Гаджигабуле задержали подозреваемого в наркокурьерстве местного жителя.
Как сообщили Report в региональной пресс-службе МВД, у задержанного А.Гараева изъяли около 1 кг наркотических веществ, включая героин и марихуану.
В ходе допроса выяснилось, что задержанный выполнял функции курьера за денежное вознаграждение. Заказчиком выступал гражданин Ирана, с которым подозреваемый установил контакт через социальные сети.
По факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста.
