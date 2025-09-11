Hacıqabulda İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 11 sentyabr, 2025
- 09:01
Hacıqabulda narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
DİN-nin Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan "Report"a verilən məlumata görə, ondan 1 kiloqram heroin və marixuana aşkarlanıb. Ə.Qarayev sosial şəbəkələrdə tanış olduğu şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşına pul müqabilində narkokuryerlik etdiyini bildirib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan təbiri seçilib.
Son xəbərlər
09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2025)Maliyyə
09:07
İspaniyanın məşhur klubunun borcu azalıbFutbol
09:02
Foto
Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
09:01
Hacıqabulda İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
08:57
Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan varHadisə
08:55
Xudatda telefon mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.09.2025)Maliyyə
08:49
Naftalanda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
08:42