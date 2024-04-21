В Гаджигабуле в результате ДТП пострадали 8 человек

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Как сообщает
Согласно информации, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили восемь человек, четверо из которых дети:
Жители Кюрдамирского района - Гюльшан Тейюблу (1994 г.р.), Нияз Тейюбов (1966 г.р.), Шафгат Тейюбов (1970 г.р.), Ниязи Тейюбов (2023 г.р.).
Жители поселка Гобу - Назиля Джабраилова (2012 г.р.), Язгюль Джабраилова (1994 г.р.) и жители Гобу Амин Джабраилов (2015 г.р.), Бюньямин Джабраилов (2023 г.р.).
Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.