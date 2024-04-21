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В Гаджигабуле в результате ДТП пострадали 8 человек

В Гаджигабуле в результате ДТП пострадали 8 человек В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Происшествия
21 апреля 2024 г. 15:40
В Гаджигабуле в результате ДТП пострадали 8 человек

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован вблизи моста на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории района.

Согласно информации, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили восемь человек, четверо из которых дети:

Жители Кюрдамирского района - Гюльшан Тейюблу (1994 г.р.), Нияз Тейюбов (1966 г.р.), Шафгат Тейюбов (1970 г.р.), Ниязи Тейюбов (2023 г.р.).

Жители поселка Гобу - Назиля Джабраилова (2012 г.р.), Язгюль Джабраилова (1994 г.р.) и жители Гобу Амин Джабраилов (2015 г.р.), Бюньямин Джабраилов (2023 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabuldakı yol qəzasında səkkiz nəfər xəsarət alıb - SİYAHI, YENİLƏNİB-2

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