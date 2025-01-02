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В Гаджигабуле произошла цепная авария, пострадали 7 человек

В Гаджигабуле произошла цепная авария, пострадали 7 человек В Гаджигабуле произошла цепная авария, пострадали 5 человек.
Происшествия
2 января 2025 г. 17:25
В Гаджигабуле произошла цепная авария, пострадали 7 человек

Число пострадавших в результате цепного ДТП в Гаджигабуле возросло до 7 человек

Об этом сообщает аранское бюро Report.

17:07

В Гаджигабуле произошла цепная авария, пострадали 5 человек.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на магистрали Баку-Газах возле центра отдыха Гадирхум.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем Mercedes, а затем с другой машиной. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести: жители Сабирабадского района Юсиф Гахраманов (2016 г.р.), Эльгюн Сарыев (2014 г.р.), Гюнель Сарыева (1991 г.р.), Гюнель Гахраманова (2008 г.р.) и еще один человек, личность которого еще не установлена.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabuldakı yol qəzasında xəsarət alanların sayı 7 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

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