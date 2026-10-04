Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре
Энергетика
- 04 октября, 2026
- 15:33
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Семь ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир), договорились сохранить действующие квоты на добычу нефти в ноябре.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации.
Таким образом, квота России на добычу нефти в ноябре 2026 года составит 9,949 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,478 млн б/с, Ирака - 4,431 млн б/с, Кувейта - 2,676 млн б/с, Казахстана - 1,628 млн б/с, Алжира - 1,007 млн б/с, Омана - на 841 тыс. б/с, что соответствует показателям на сентябрь и октябрь 2026 года.
Следующая встреча назначена на 1 ноября.
OPEC+ ölkələri noyabrda neft hasilatı kvotalarını dəyişməyəcək
OPEC+ keeps November oil production quotas unchanged
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