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    OPEC+ ölkələri noyabrda neft hasilatı kvotalarını dəyişməyəcək

    Energetika
    • 04 oktyabr, 2026
    • 15:42
    OPEC+ ölkələri noyabrda neft hasilatı kvotalarını dəyişməyəcək

    Neft hasilatının könüllü azaldılması ilə bağlı öhdəlik götürən OPEC+ ölkələrindən yeddisi – Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, İraq, Qazaxıstan, Küveyt, Oman və Əlcəzair – noyabr ayında mövcud neft hasilatı kvotalarını saxlamaq barədə razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə OPEC-in yaydığı məlumatda bildirilib.

    Beləliklə, 2026-cı ilin noyabrında Rusiyanın gündəlik neft hasilatı kvotası 9,949 milyon barel, Səudiyyə Ərəbistanının 10,478 milyon barel, İraqın 4,431 milyon barel, Küveytin 2,676 milyon barel, Qazaxıstanın 1,628 milyon barel, Əlcəzairin 1,007 milyon barel, Omanının isə 841 min barel təşkil edəcək.

    Bu göstəricilər 2026-cı ilin sentyabr və oktyabr ayları üçün müəyyən edilmiş kvotalarla eynidir. Növbəti görüşün noyabrın 1-də keçirilməsi planlaşdırılır.

    Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) Neft məhsulları
    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре
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