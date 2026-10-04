В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

В ряде горных и предгорных районов Азербайджана из-за тумана ухудшится видимость на дорогах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорлогии.

Согласно информации, в связи с ожидаемым туманом ночью и утром в ряде горных и предгорных районов дальность видимости сократится до 500-1000 метров.