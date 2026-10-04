В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах
Экология
- 04 октября, 2026
- 15:35
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В ряде горных и предгорных районов Азербайджана из-за тумана ухудшится видимость на дорогах.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорлогии.
Согласно информации, в связи с ожидаемым туманом ночью и утром в ряде горных и предгорных районов дальность видимости сократится до 500-1000 метров.
Последние новости
16:11
В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человекаДругие страны
15:56
Фото
Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
15:47
Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с СШАВ регионе
15:35
В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогахЭкология
15:33
Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябреЭнергетика
15:23
Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадионаФутбол
15:16
В Бразилии стартовали президентские выборыДругие страны
15:09
Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
14:55