İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 04 oktyabr, 2026
    • 15:28
    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarında oktyabrın 5-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Buzlaşma və duman xəbərdarlığı
    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:50

    Əhməd Yusifov dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    15:42

    OPEC+ ölkələri noyabrda neft hasilatı kvotalarını dəyişməyəcək

    Energetika
    15:28

    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:13

    UKMTO Hörmüz boğazında tankerə hücum barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    15:03

    İranın vitse-spikeri: ABŞ ilə heç vaxt qarşılıqlı anlaşma əldə etməyəcəyik

    Region
    14:49

    Cüdo üzrə dünya çempionatı: Könül Əliyeva 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:46

    Maks Ferstappen Malayziya Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    14:45

    Respublika stadionunun 75 illiyinə həsr olunmuş matçda "Neftçi" qalib gəlib

    Futbol
    14:37

    Kataloniyada leysan səbəbindən iki nəfər ölüb, bir nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti