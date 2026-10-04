Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 04 oktyabr, 2026
- 15:28
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Azərbaycanın avtomobil yollarında oktyabrın 5-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
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