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В Гаджигабуле из-за ливня подтопило более 300 домов

В Гаджигабуле из-за ливня подтопило более 300 домов В Гаджигабульском районе в результате ливня подтопило более 300 домов.
Происшествия
12 октября 2024 г. 19:30
В Гаджигабуле из-за ливня подтопило более 300 домов

В Гаджигабульском районе в результате ливня подтопило более 300 домов.

Об этом сообщил аранскому бюро Report председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гаджигабульского района Салех Алескеров.

По его словам, дождь вызвал ряд проблем в районе, серьезно пострадали районный центр, а также села Гызылбурун, Атбулаг, Губалы-Балоглан, Писаат и Навахи.

В центре Гаджигабула прекращена подача электричества.

В настоящее время для ликвидации последствий стихии на место происшествия привлечены техника и живая сила Муганского регионального центра МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda leysan nəticəsində 300-dən çox ev su içində qalıb

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