В Гаджигабуле из-за ливня подтопило более 300 домов

В Гаджигабульском районе в результате ливня подтопило более 300 домов.
Об этом сообщил аранскому бюро Report председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гаджигабульского района Салех Алескеров.
По его словам, дождь вызвал ряд проблем в районе, серьезно пострадали районный центр, а также села Гызылбурун, Атбулаг, Губалы-Балоглан, Писаат и Навахи.
В центре Гаджигабула прекращена подача электричества.
В настоящее время для ликвидации последствий стихии на место происшествия привлечены техника и живая сила Муганского регионального центра МЧС.