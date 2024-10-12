В Гаджигабуле из-за ливня подтопило более 300 домов

В Гаджигабульском районе в результате ливня подтопило более 300 домов.

В Гаджигабульском районе в результате ливня подтопило более 300 домов.

Об этом сообщил аранскому бюро Report председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гаджигабульского района Салех Алескеров.

По его словам, дождь вызвал ряд проблем в районе, серьезно пострадали районный центр, а также села Гызылбурун, Атбулаг, Губалы-Балоглан, Писаат и Навахи.

В центре Гаджигабула прекращена подача электричества.

В настоящее время для ликвидации последствий стихии на место происшествия привлечены техника и живая сила Муганского регионального центра МЧС.