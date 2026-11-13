Пенсии за ноябрь по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены
Социальная защита
- 13 ноября, 2026
- 11:58
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Сегодня выплачены пенсии за ноябрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство труда и социальной защиты населения.
Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики 6 ноября была осуществлена выплата пенсий за этот месяц по автономной республике.
Пенсии за ноябрь по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.
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