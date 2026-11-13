Пенсии за ноябрь по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены

Сегодня выплачены пенсии за ноябрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство труда и социальной защиты населения.

Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики 6 ноября была осуществлена выплата пенсий за этот месяц по автономной республике.

Пенсии за ноябрь по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.