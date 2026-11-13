Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə noyabrın pensiyaları ödənilib
Sosial müdafiə
- 13 noyabr, 2026
- 11:45
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Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə bu gün noyabr ayının pensiyaları ödənilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən də muxtar respublika üzrə noyabrın 6-da bu ayın pensiya ödənişi həyata keçirilib.
Respublikanın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin noyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.
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