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    ФРАБ выдал женщинам-предпринимателям льготных кредитов на сумму более 22 млн манатов

    Бизнес
    • 13 ноября, 2026
    • 11:59
    ФРАБ выдал женщинам-предпринимателям льготных кредитов на сумму более 22 млн манатов

    ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" (ФРАБ) за январь-октябрь текущего года выдало женщинам-предпринимателям льготные кредиты на сумму более 22 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этомв ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, а также культуры.

    По его словам, кредиты получили около 500 женщин-предпринимателей. Выделенные средства направлены на реализацию проектов в сферах производства и переработки сельскохозяйственной продукции, производства промышленной продукции, аквакультуры, туризма и услуг.

    "Женщины-предприниматели наряду с традиционными услугами проявляют все больший интерес к производству и переработке, к деятельности, создающей добавленную стоимость. Реализация значительной части этих проектов в регионах вносит вклад в обеспечение местной занятости и экономическое оживление регионов", - отметил заместитель министра.

    Азер Байрамов Женщины-предприниматели Поддержка бизнеса Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    ABİF 10 ayda qadın sahibkarlara 22 milyon manatdan çox güzəştli kredit verib
    44 filmi
    44 filmi

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