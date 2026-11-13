İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    ABİF 10 ayda qadın sahibkarlara 22 milyon manatdan çox güzəştli kredit verib

    Biznes
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:47
    ABİF 10 ayda qadın sahibkarlara 22 milyon manatdan çox güzəştli kredit verib

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC qadın iş adamlarına 22 milyon manatdan çox güzəştli kredit ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Azər Bayramov Milli Məclisin Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin birgə iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, kreditlər 500-ə yaxın qadın sahibkara verilib.

    "Bu kreditlər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, sənaye məhsullarının istehsalı, akvakultura, turizm və xidmət sahələrindəki layihələrə yönəldilib. Qadın sahibkarlar ənənəvi xidmətlərlə yanaşı, istehsal və emal sahələrinə, əlavə dəyər yaradan fəaliyyətə daha çox maraq göstərirlər. Bu layihələrin əhəmiyyətli hissəsinin regionlarda reallaşması yerli məşğulluğa və regionların iqtisadi canlanmasına töhfə verir", - deyə nazir müavini qeyd edib.

    Azər Bayramov Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu (ABİF)
    ФРАБ выдал женщинам-предпринимателям льготных кредитов на сумму более 22 млн манатов
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:12
    Ozan Kabak Türkiyə millisinin düşərgəsindən ayrılıb
    Futbol
    12:11
    Kənan Kərimzadə: Gələn il 100 məktəb yeni maliyyələşmə sisteminə keçəcək
    Milli Məclis
    12:02
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb
    ASK
    11:59
    Foto
    Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni binası beynəlxalq sertifikata layiq görülüb
    İnfrastruktur
    11:54
    Nazir müavini: "Qadınlarımız "Coursera"da 70 mindən çox təlimi tamamlayıb"
    Biznes
    11:51
    Nazir müavini: "Son beş ildə dövlət sifarişli yerlərin qəbul planında payı 50 faizə yaxınlaşıb"
    Elm və təhsil
    11:49
    Azər Bayramov: "Rəhbəri qadınlar olan 30 minə yaxın kommersiya qurumu var"
    Biznes
    11:47
    ABİF 10 ayda qadın sahibkarlara 22 milyon manatdan çox güzəştli kredit verib
    Biznes
    11:45
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə noyabrın pensiyaları ödənilib
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti