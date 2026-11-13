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    Замминистра: Женщины в Азербайджане завершили более 70 тыс. курсов Coursera

    Бизнес
    • 13 ноября, 2026
    • 12:08
    Замминистра: Женщины в Азербайджане завершили более 70 тыс. курсов Coursera

    В рамках национальной программы "Академия 4-й промышленной революции" женщины в Азербайджане с апреля 2025 года завершили более 70 тыс. онлайн-курсов на платформе Coursera.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

    По его словам, программа реализуется Министерством экономики совместно с Министерством науки и образования при поддержке американской компании Coursera. Она предоставляет гражданам бесплатный доступ к онлайн-курсам ведущих мировых университетов и технологических компаний.

    "С апреля 2025 года женщины в рамках этой программы завершили более 70 тыс. курсов. При этом их доля среди прошедших обучение по направлениям машинного обучения и анализа данных выросла с 42% до 59%", - отметил он.

    Coursera Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Информационные технологии Азер Байрамов
    Nazir müavini: "Qadınlarımız "Coursera"da 70 mindən çox təlimi tamamlayıb"
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