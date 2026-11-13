Замминистра: Женщины в Азербайджане завершили более 70 тыс. курсов Coursera

В рамках национальной программы "Академия 4-й промышленной революции" женщины в Азербайджане с апреля 2025 года завершили более 70 тыс. онлайн-курсов на платформе Coursera.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, программа реализуется Министерством экономики совместно с Министерством науки и образования при поддержке американской компании Coursera. Она предоставляет гражданам бесплатный доступ к онлайн-курсам ведущих мировых университетов и технологических компаний.

"С апреля 2025 года женщины в рамках этой программы завершили более 70 тыс. курсов. При этом их доля среди прошедших обучение по направлениям машинного обучения и анализа данных выросла с 42% до 59%", - отметил он.