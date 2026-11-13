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    Замминистра: Доля мест по госзаказу при приеме в вузы приблизилась к 50%

    Наука и образование
    • 13 ноября, 2026
    • 12:08
    Замминистра: Доля мест по госзаказу при приеме в вузы приблизилась к 50%

    В Азербайджане за минувшие пять лет доля мест по госзаказу в общем плане приема в высшие учебные заведения приблизилась к 50%.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете на 2027 год".

    По его словам, финансирование высшего образования по госзаказу является одним из основных инструментов инвестиций в человеческий капитал.

    "Министерство экономики, обобщив предложения соответствующих государственных структур, представляет в Кабинет министров предложения по госзаказу. С учетом предложений на 2026/2027 учебный год по бакалавриату, магистратуре, медицинскому образованию и резидентуре определено в общей сложности более 38 тыс. мест по госзаказу. За минувшие пять лет удельный вес мест по госзаказу в общем плане приема приблизился к 50%. Это служит повышению доступности бесплатного высшего образования для граждан страны", - сказал Байрамов.

    Высшее образование Министерство экономики Азербайджана Азер Байрамов Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Nazir müavini: "Son beş ildə dövlət sifarişli yerlərin qəbul planında payı 50 faizə yaxınlaşıb"
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