Замминистра: Доля мест по госзаказу при приеме в вузы приблизилась к 50%

В Азербайджане за минувшие пять лет доля мест по госзаказу в общем плане приема в высшие учебные заведения приблизилась к 50%.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, финансирование высшего образования по госзаказу является одним из основных инструментов инвестиций в человеческий капитал.

"Министерство экономики, обобщив предложения соответствующих государственных структур, представляет в Кабинет министров предложения по госзаказу. С учетом предложений на 2026/2027 учебный год по бакалавриату, магистратуре, медицинскому образованию и резидентуре определено в общей сложности более 38 тыс. мест по госзаказу. За минувшие пять лет удельный вес мест по госзаказу в общем плане приема приблизился к 50%. Это служит повышению доступности бесплатного высшего образования для граждан страны", - сказал Байрамов.