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    Цифровое развитие предприятий Азербайджана оценят на платформе "Lumina"

    Промышленность
    • 13 ноября, 2026
    • 11:37
    Цифровое развитие предприятий Азербайджана оценят на платформе Lumina

    Цифровое развитие на предприятиях Азербайджана будет оцениваться с помощью платформы "Lumina".

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта "Программа поддержки развития цифровой экономики" Центра анализа и координации IV Промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Сахиль Балазаде на мероприятии "Технологическая и зеленая трансформация промышленности", прошедшем в Баку.

    По его словам, идея создания платформы возникла на площадке Всемирного экономического форума.

    "Это площадка на базе искусственного интеллекта, где передовые заводы делятся своим опытом. Основное тестирование мы проведем в 2027 году во время отборочного этапа: компании-участники рассчитают на этой платформе свои стартовые индексы цифровизации.

    Когда они внедрят свои цифровые решения, мы снова проведем для них оценку. Таким образом, с помощью "Lumina" мы сможем наглядно сравнить, с какого уровня предприятия начинали и каких результатов достигли после цифровизации".

    Цифровое развитие Азербайджана 4SIM Министерство экономики Азербайджана
    4SİM: Müəssisələrdə rəqəmsal inkişaf "Lumina" platforması ilə qiymətləndiriləcək
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