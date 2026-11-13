Цифровое развитие предприятий Азербайджана оценят на платформе "Lumina"

Цифровое развитие на предприятиях Азербайджана будет оцениваться с помощью платформы "Lumina".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта "Программа поддержки развития цифровой экономики" Центра анализа и координации IV Промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Сахиль Балазаде на мероприятии "Технологическая и зеленая трансформация промышленности", прошедшем в Баку.

По его словам, идея создания платформы возникла на площадке Всемирного экономического форума.

"Это площадка на базе искусственного интеллекта, где передовые заводы делятся своим опытом. Основное тестирование мы проведем в 2027 году во время отборочного этапа: компании-участники рассчитают на этой платформе свои стартовые индексы цифровизации.

Когда они внедрят свои цифровые решения, мы снова проведем для них оценку. Таким образом, с помощью "Lumina" мы сможем наглядно сравнить, с какого уровня предприятия начинали и каких результатов достигли после цифровизации".