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    Азербайджан и Всемирный банк обсудили продвижение устойчивого финансирования

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 12:01
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили продвижение устойчивого финансирования

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили вопросы продвижения устойчивого финансирования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров провел встречу с делегацией Всемирного банка, в состав которой вошли региональный директор по Европе и Центральной Азии Абебе Адугна и региональный директор по Южному Кавказу Роланд Прайс.

    В ходе встречи обсуждались текущая макроэкономическая ситуация в стране, перспективы экономического развития, продвижение устойчивого финансирования, расширение возможностей финансирования, а также проводимая работа по внедрению риск-ориентированного подхода к надзору.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями об инициативах по повышению устойчивости финансового сектора, возможностях поддержки со стороны Всемирного банка и перспективах дальнейшего сотрудничества между двумя учреждениями.

    Всемирный банк (ВБ) Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Госфинансирование
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    Azərbaycan və Dünya Bankı dayanıqlı maliyyənin təşviqini müzakirə edib
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    Azerbaijan, World Bank discuss promotion of sustainable finance
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