Азербайджан и Всемирный банк обсудили продвижение устойчивого финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили вопросы продвижения устойчивого финансирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров провел встречу с делегацией Всемирного банка, в состав которой вошли региональный директор по Европе и Центральной Азии Абебе Адугна и региональный директор по Южному Кавказу Роланд Прайс.

В ходе встречи обсуждались текущая макроэкономическая ситуация в стране, перспективы экономического развития, продвижение устойчивого финансирования, расширение возможностей финансирования, а также проводимая работа по внедрению риск-ориентированного подхода к надзору.

Кроме того, стороны обменялись мнениями об инициативах по повышению устойчивости финансового сектора, возможностях поддержки со стороны Всемирного банка и перспективах дальнейшего сотрудничества между двумя учреждениями.