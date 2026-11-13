İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan və Dünya Bankı dayanıqlı maliyyənin təşviqini müzakirə edib

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:36
    Azərbaycan və Dünya Bankı dayanıqlı maliyyənin təşviqini müzakirə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və Dünya Bankı arasında dayanıqlı maliyyənin təşviqi müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarov Dünya Bankının (DB) Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Abebe Aduqna və Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Praysın təmsil olunduğu nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüş zamanı ölkədəki cari makroiqtisadi vəziyyət, iqtisadi inkişaf perspektivləri, dayanıqlı maliyyənin təşviqi, maliyyələşmə imkanlarının genişləndirilməsi, eləcə də risk əsaslı nəzarət yanaşmasının tətbiqi ilə bağlı görülən işlər müzakirə edilib.

    Bununla yanaşı, maliyyə sektorunun dayanıqlılığının artırılması istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər, Dünya Bankının prioritet istiqamətlər üzrə dəstək imkanları, həmçinin hər iki qurum arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Əliyar Məmmədyarov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Dünya Bankı
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    Азербайджан и Всемирный банк обсудили продвижение устойчивого финансирования
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    Azerbaijan, World Bank discuss promotion of sustainable finance
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