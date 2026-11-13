В Армении на ГЗС произошел взрыв

Взрыв прогремел на газозаправочной станции в общине Туманян Лорийской области Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.

На место происшествия выехали четыре пожарно-спасательных расчета.

По предварительным данным, взрыв произошел в компрессорной системе на территории автомобильной газозаправочной станции (АГЗС).

В результате частично обрушилось здание. Пострадавших нет. Возникший пожар был потушен на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.