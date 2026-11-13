В Армении на ГЗС произошел взрыв
В регионе
- 13 ноября, 2026
- 12:08
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Взрыв прогремел на газозаправочной станции в общине Туманян Лорийской области Армении.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.
На место происшествия выехали четыре пожарно-спасательных расчета.
По предварительным данным, взрыв произошел в компрессорной системе на территории автомобильной газозаправочной станции (АГЗС).
В результате частично обрушилось здание. Пострадавших нет. Возникший пожар был потушен на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.
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