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    В Армении на ГЗС произошел взрыв

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 12:08
    В Армении на ГЗС произошел взрыв

    Взрыв прогремел на газозаправочной станции в общине Туманян Лорийской области Армении.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.

    На место происшествия выехали четыре пожарно-спасательных расчета.

    По предварительным данным, взрыв произошел в компрессорной системе на территории автомобильной газозаправочной станции (АГЗС).

    В результате частично обрушилось здание. Пострадавших нет. Возникший пожар был потушен на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Взрывчатые вещества Автозаправочные станции (АЗС) Армения
    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib
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