В Азербайджане насчитывается 369 действующих аттестатов об аккредитации, выданных, в частности, испытательным и калибровочным лабораториям, органам по сертификации, инспекционным органам.

Как передает Report, об этом заявил директор Азербайджанского центра аккредитации (AzAK) Эмин Зейналов на мероприятии "Аккредитация в сфере оценки соответствия, ее общественное значение и роль в обеспечении качества".

Он отметил, что выдача этим структурам аттестатов об аккредитации означает подтверждение соответствия их деятельности установленным требованиям и их технической компетентности.

"Это служит продвижению качественной и безопасной продукции и услуг на рынке, стимулированию деятельности субъектов предпринимательства и формированию здоровой конкурентной среды", - сказал Зейналов.