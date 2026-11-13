Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Азербайджане насчитывается 369 действующих аттестатов об аккредитации

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 11:36
    В Азербайджане насчитывается 369 действующих аттестатов об аккредитации

    В Азербайджане насчитывается 369 действующих аттестатов об аккредитации, выданных, в частности, испытательным и калибровочным лабораториям, органам по сертификации, инспекционным органам.

    Как передает Report, об этом заявил директор Азербайджанского центра аккредитации (AzAK) Эмин Зейналов на мероприятии "Аккредитация в сфере оценки соответствия, ее общественное значение и роль в обеспечении качества".

    Он отметил, что выдача этим структурам аттестатов об аккредитации означает подтверждение соответствия их деятельности установленным требованиям и их технической компетентности.

    "Это служит продвижению качественной и безопасной продукции и услуг на рынке, стимулированию деятельности субъектов предпринимательства и формированию здоровой конкурентной среды", - сказал Зейналов.

    Азербайджанский центр аккредитации
    Azərbaycanda qüvvədə olan akkreditasiya attestatlarının sayı açıqlanıb
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