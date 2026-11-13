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    Азербайджанский кикбоксер стал чемпионом Европы в 13-й раз

    Индивидуальные
    • 13 ноября, 2026
    • 12:02
    Азербайджанский кикбоксер стал чемпионом Европы в 13-й раз

    Азербайджанский спортсмен Эдуард Мамедов (63 кг) завоевал две золотые медали на чемпионате Европы по кикбоксингу WAKO в Скопье (Северная Македония).

    Как сообщает Report, спортсмен занял первое место в категории Master Class в дисциплинах Light Contact и Kick Light.

    В дисциплине Light Contact он завоевал золотую награду, одержав победу над итальянцем Алессандро Ла Мантией и португальцем Эмануэлем Кортешем.

    В дисциплине Kick Light Мамедов победил венгра Мартона Хаса и Алессандро Ла Мантию, став чемпионом Европы в 13-й раз.

    Чемпионат мира по кикбоксингу Северная Македония
    Şimali Makedoniyada iki qızıl medal qazanan Eduard Məmmədov 13-cü dəfə Avropa çempionu olub
    Azerbaijan's Eduard Mammadov wins two European kickboxing golds in Skopje
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