Азербайджанский кикбоксер стал чемпионом Европы в 13-й раз

Азербайджанский спортсмен Эдуард Мамедов (63 кг) завоевал две золотые медали на чемпионате Европы по кикбоксингу WAKO в Скопье (Северная Македония).

Как сообщает Report, спортсмен занял первое место в категории Master Class в дисциплинах Light Contact и Kick Light.

В дисциплине Light Contact он завоевал золотую награду, одержав победу над итальянцем Алессандро Ла Мантией и португальцем Эмануэлем Кортешем.

В дисциплине Kick Light Мамедов победил венгра Мартона Хаса и Алессандро Ла Мантию, став чемпионом Европы в 13-й раз.