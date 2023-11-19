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В Габалинском районе эвакуирован иностранный турист, застрявший в горной местности

В Габалинском районе эвакуирован иностранный турист, застрявший в горной местности В Габалинском районе эвакуирован иностранный турист, застрявший в горной местности.
Происшествия
19 ноября 2023 г. 15:03
В Габалинском районе эвакуирован иностранный турист, застрявший в горной местности

В Габалинском районе эвакуирован иностранный турист, застрявший в горной местности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация, что один человек оказался в беспомощном положении на территории Туфандага в Габалинском районе.

По вызову были задействованы спасатели Северо-Западного регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в горной местности в беспомощном положении оказался гражданин иностранного государства Р.Мамедов (2015 г.р.).

Спасатели эвакуировали ребенка с применением специального оборудования.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTufandağda köməksiz vəziyyətdə qalan xarici ölkə vətəndaşı xilas edilib

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