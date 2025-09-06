В Габале 90-летняя женщина умерла, упав с лестницы.

Как сообщает северо-западное бюро Report, 90-летняя жительница Габалинского района Рафига Гусейнова упала с лестницы в своем доме.

Пострадавшая была госпитализирована в Габалинскую центральную районную больницу, однако спасти ее не удалось.