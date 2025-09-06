В Габале 90-летняя женщина умерла, упав с лестницы
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 10:53
В Габале 90-летняя женщина умерла, упав с лестницы.
Как сообщает северо-западное бюро Report, 90-летняя жительница Габалинского района Рафига Гусейнова упала с лестницы в своем доме.
Пострадавшая была госпитализирована в Габалинскую центральную районную больницу, однако спасти ее не удалось.
Последние новости
11:26
Фото
В Баку грузовик упал с моста на автомобили, двое погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:17
Фото
Азербайджанский боксер вышел в 1/8 финала чемпионата мираИндивидуальные
10:53
В Габале 90-летняя женщина умерла, упав с лестницыПроисшествия
10:50
Фото
Видео
ВМС Азербайджана провели боевые ученияДругие
10:47
Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-ЮнисеДругие
10:37
Названо число детей, переданных в приемные семьиСоциальная защита
10:22
Фото
Двое пострадали в столкновении грузовика с пассажирским автобусом на трассе Баку–Губа – ОБНОВЛЕНОДругие
10:15
В Дашкесане в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения, есть задержанныеПроисшествия
10:13