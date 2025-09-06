Qəbələdə pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın ölüb
Hadisə
- 06 sentyabr, 2025
- 10:23
Qəbələdə pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın ölüb.
"Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, Qəbələ rayon sakini, 90 yaşlı Rəfiqə Hüseynova yaşadığı evdə pilləkəndən yıxılıb.
Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilən yaşlı qadın orada ölüb.
