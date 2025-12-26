"İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır
Futbol
- 26 dekabr, 2025
- 12:02
İtaliyanın "İnter" klubu Xorvatiya təmsilçisi "Hayduk"da çıxış edən futbolçu Branimir Mlaçiçi heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, Milan təmsilçisi 18 yaşlı müdafiəçinin keçidi üçün danışıqlar aparır.
Avropanın bir sıra aparıcı klubları da gənc oyunçu ilə maraqlandığından A Seriyası komandası danışıqları intensivləşdirib. İspaniyanın "Barselona", "Real" və Almaniyamın "Borussiya" (Dortmund) kollektivləri də Mlaçiçlə maraqlanır.
Qeyd edək ki, futbolçu cari mövsüm "Hayduk"da 18 oyuna çıxıb və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.
Son xəbərlər
12:39
TKTA sədri: Bəzi ölkələrin təhsil müəssisələri vətəndaşları aldadırElm və təhsil
12:38
Anaklaudiya Rossbax: Bakıda WUF13-də 25 min iştirakçıya ümid edirikİnfrastruktur
12:36
Bakıda mərkəzi küçələrindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
12:36
Seyidbəyli sakini: Biləsuvarda doğulmuşam, indi isə ata-baba yurduna gedirəmDaxili siyasət
12:35
PSJ-nin futbolçusu Fransada ilin ən yaxşı idmançısı seçilibFutbol
12:35
Elektron siqaretlərlə bağlı qadağanın tətbiqi müddəti uzadılırMilli Məclis
12:29
Şənbə günü bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:24
"Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Monteneqro klubu ilə anlaşıbFutbol
12:23