Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb
Elm və təhsil
- 26 dekabr, 2025
- 11:51
Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin (TKTA) İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədov 2025-ci ilin yekununa dair keçirilən brifinqdə deyib.
Onun sözlərinə görə, quruma xarici kvalifikasiyaların tanınması ilə bağlı 6033 müraciət daxil olub:
"Bunlardan 5167 müraciətin ekspertizası həyata keçirilib, 866 müraciətin ekspertizası isə davam edir. Ekspertiza nəticəsində 4333 müraciət üzrə müsbət rəy verilib və onlara xaricdə əldə olunan kvalifikasiyaların tanınması haqqında şəhadətnamələr təqdim edilib. 834 xarici kvalifikasiyanın isə ölkə ərazisində tanınmaması barədə mənfi rəy verilib. Faiz göstəricisində mənfi rəyin ümumi saya olan nisbəti 16,1 % təşkil edir".
Son xəbərlər
12:04
"Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilibHadisə
12:03
Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilibSosial müdafiə
12:02
"İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparırFutbol
11:55
Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olubElm və təhsil
11:51
Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıbElm və təhsil
11:51
BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunubElm və təhsil
11:45
Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilibDaxili siyasət
11:42
İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaqDaxili siyasət
11:41