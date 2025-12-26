İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Elm və təhsil
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:51
    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin (TKTA) İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədov 2025-ci ilin yekununa dair keçirilən brifinqdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, quruma xarici kvalifikasiyaların tanınması ilə bağlı 6033 müraciət daxil olub:

    "Bunlardan 5167 müraciətin ekspertizası həyata keçirilib, 866 müraciətin ekspertizası isə davam edir. Ekspertiza nəticəsində 4333 müraciət üzrə müsbət rəy verilib və onlara xaricdə əldə olunan kvalifikasiyaların tanınması haqqında şəhadətnamələr təqdim edilib. 834 xarici kvalifikasiyanın isə ölkə ərazisində tanınmaması barədə mənfi rəy verilib. Faiz göstəricisində mənfi rəyin ümumi saya olan nisbəti 16,1 % təşkil edir".

