İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    Elm və təhsil
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:51
    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    2025-ci təqvim ili üçün müəllimlərin işə qəbulu və yerdəyişməsi müsabiqəsinə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən 2 857 vakansiya təqdim olunub.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, müsabiqələr nəticəsində təqvim ili ərzində 2 338 nəfər işə qəbul edilib.

    Bunlardan 802 nəfər müddətsiz müqavilə ilə işə qəbul üzrə elektron yerləşdirmə nəticəsində, 980 nəfər müddətli müqavilə ilə işə qəbul üzrə elektron yerləşdirmə nəticəsində işə qəbul edilib. Daha 292 nəfər optimallaşma nəticəsində (Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regional təhsil İdarələrinin tabeliyində olan və fəailiyyəti dayandırılan məktəblərin müəllimlərinin yerləşdirilməsi), 264 nəfər isə müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerini dəyişməsi nəticəsində işlə təmin edilib.

    Həmçinin il ərzində ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbul müsabiqəsi nəticəsində tutulmayan yerlər üzrə dərs saatlarının tədris edilməsi üçün digər məktəblərdən əvəzçilik qaydasında 350 nəfərə yaxın ixtisaslı kadr dəvət edilib.

    BŞİH Vakansiya Müəllimlərin işə qəbulu

    Son xəbərlər

    12:04

    "Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilib

    Hadisə
    12:03

    Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    12:02

    "İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    11:55

    Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olub

    Elm və təhsil
    11:51

    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Elm və təhsil
    11:51

    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    Elm və təhsil
    11:45

    Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilib

    Daxili siyasət
    11:42

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq

    Daxili siyasət
    11:41

    "Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunması təklifi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti