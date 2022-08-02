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В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу

В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу В Физули три человека подорвались на мине, одному из них ампутировали ногу.
Происшествия
2 августа 2022 г. 11:52
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу

В Физули три человека подорвались на мине, одному из них ампутировали ногу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что 2 августа сотрудник местной компании по разминированию, действующей на освобожденных территориях, Гусейнов Гылман Гидаят оглу, 1976 года рождения, во время исполнения своих обязанностей на территории Физулинского района подорвался на противопехотной мине.

Согласно международным стандартам разминирования, несколько сотрудников, находившихся на момент взрыва поблизости, направлены в больницу на профилактический осмотр.

Как сообщили Report в прокуратуре Физулинского района, 2 августа в районную прокуратуру поступила информация о том, что трое сотрудников компании по разминированию подорвались на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Гараханбейли Физулинского района.

Расследованием было установлено, что Ядигяр Шукюров, 1990 года рождения, Ровшан Ализаде, 1991 года рождения, и Гылман Гусейнов, 1976 года рождения, при проведении работ по разминированию на указанной территории подорвались на противопехотной мине. Я.Шукюров и Р.Ализаде получили телесные повреждения различной степени тяжести, Г.Гусейнову ампутировали правую ногу.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə minatəmizləmə şirkətinin 3 əməkdaşı minaya düşüb, birinin ayağı amputasiya olunub

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