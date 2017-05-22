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    В Физули произошло крупное ДТП, один погиб, трое ранены

    Факт расследуется

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Физулинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как передает Report, инцидент произошел на территории районного села Алханлы.

    Автомобиль марки "ВАЗ-2107", за рулем которого находился житель села Бабек Гурбанов, перевернулся.

    В результате водитель Б. Гурбанов и пассажиры Таджеддин Гурбанов, Логман Гурбанов и Замик Мамедов получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Физулинскую районную центральную больницу. Т. Гурбанов впоследствии скончался.

    По факту ДТП проводится расследование Физулинским районным отделом полиции.

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