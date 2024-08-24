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В Физули произошел взрыв боеприпаса, есть пострадавший

В Физули произошел взрыв боеприпаса, есть пострадавший В селе Зяргяр освобожденного от оккупации Физулинского района произошел взрыв боеприпаса, пострадал один человек.
Происшествия
24 августа 2024 г. 20:55
В Физули произошел взрыв боеприпаса, есть пострадавший

В селе Зяргяр освобожденного от оккупации Физулинского района произошел взрыв боеприпаса, пострадал один человек.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, в результате взрыва боеприпаса на территории, не очищенной от мин и других взрывных устройств, различные травмы получил привлеченный к строительным работам местный житель Раджу Мурад оглу Асланов, 1978 года рождения. Его жизни ничего не угрожает.

По факту в Физулинской районной прокуратуре проводится расследование.

"ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на указатели минной опасности и не заходить на незнакомые территории", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə sursat partlayışı olub, xəsarət alan var

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