В Физули 28-летний парень и его дядя задохнулись угарным газом в автомобиле

В Физулинском районе два человека погибли от отравления угарным газом в автомобиле.

Как сообщает карабахское бюро Report, жители села Карабах - 49-летний Байрам Хатамов и его 28-летний племянник Вюсал Хатамли - оставили двигатель автомобиля включенным и уснули.

В результате скопления угарного газа, образовавшегося при работе двигателя, оба скончались.

По данному факту начато расследование.