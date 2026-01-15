Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Физули 28-летний парень и его дядя задохнулись угарным газом в автомобиле

    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 17:17
    В Физули 28-летний парень и его дядя задохнулись угарным газом в автомобиле

    В Физулинском районе два человека погибли от отравления угарным газом в автомобиле.

    Как сообщает карабахское бюро Report, жители села Карабах - 49-летний Байрам Хатамов и его 28-летний племянник Вюсал Хатамли - оставили двигатель автомобиля включенным и уснули.

    В результате скопления угарного газа, образовавшегося при работе двигателя, оба скончались.

    По данному факту начато расследование.

