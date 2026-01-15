Füzulidə 28 yaşlı şəxs əmisi ilə birgə avtomobildə dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 16:58
Füzuli rayonunda iki nəfər avtomobildə dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, rayonun Qarabağ kənd sakinləri, 49 yaşlı Bayram Hətəmov və onun qardaşı oğlu 28 yaşlı Vüsal Hətəmli avtomobilin mühərrikini işlək vəziyyətdə qoyub yatıblar.
Nəticədə mühərrik işləyərkən yaranan dəm qazı onların ölümünə səbəb olub.
Faktla bağlı araşdırmaya başlanılıb.
Son xəbərlər
17:43
Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, beş kənd qazsız qalıbHadisə
17:40
"Bank BTB"nin depozit portfeli 7 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:37
AFFA rəsmiləri Türkiyədə səfərdə olublarFutbol
17:32
BQXK-nın Ukraynadakı nümayəndə heyətinin başçısı XİN-ə çağırıla bilərDigər ölkələr
17:31
Azərbaycan çempionatının qalibi: "Reytinqimi yüksəltmək və dünyanın ən yaxşı 100 şahmatçısı sırasına düşmək istəyirəm"Fərdi
17:27
COVID-19-la mübarizədə iştirak edən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıbSağlamlıq
17:21
Ötən il 540 nəfər Azərbaycana readmissiya olunubDaxili siyasət
17:20
Milyardlıq bankdan 30 milyonluq mənfəət - "Bank of Baku"dan kəskin artım!Maliyyə
17:19