В Евлахе задержан ранее судимый мужчина с 5 килограммами наркотических средств
Происшествия
- 28 февраля, 2026
- 08:57
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела полиции Ярдымлинского района, был задержан ранее судимый Савалан Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что у него были обнаружены и изъяты 5 килограммов 200 граммов марихуаны, а также метамфетамин, таблетки метадона и электронные весы, которые он приобрел с целью сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении С. Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия продолжаются.
Отметим, что с начала текущего года сотрудниками полиции в Ярдымлы из незаконного оборота было изъято 20 килограммов наркотических средств.
