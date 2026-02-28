В Евлахе задержан ранее судимый мужчина с 5 килограммами наркотических средств

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела полиции Ярдымлинского района, был задержан ранее судимый Савалан Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что у него были обнаружены и изъяты 5 килограммов 200 граммов марихуаны, а также метамфетамин, таблетки метадона и электронные весы, которые он приобрел с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении С. Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия продолжаются.

Отметим, что с начала текущего года сотрудниками полиции в Ярдымлы из незаконного оборота было изъято 20 килограммов наркотических средств.