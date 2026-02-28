İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Yevlaxda keçmiş məhkum 5 kq narkotik vasitə ilə saxlanılıb

    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 08:51
    Yevlaxda keçmiş məhkum 5 kq narkotik vasitə ilə saxlanılıb

    Yevlax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuș Savalan Quliyev saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ondan satış məqsədi ilə əldə etdiyi 5 kiloqram 200 qram marixuana, metamfetamin, metadon həbləri və elektron tərəzilər aşkarlanıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, S.Quliyev barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.

    Qeyd edək ki, cari il ərzində Yevlaxda polis əməkdaşları tərəfindən 20 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    Yevlax narkotik
    В Евлахе задержан ранее судимый мужчина с 5 кг марихуаны

    Son xəbərlər

    10:07

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura yekun vurulur

    Komanda
    10:02

    Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilir

    Region
    10:00

    DİN: Sosial şəbəkədə göndərilən keçidlərə daxil olmaq maliyyə məlumatlarının ələ keçirilməsinə səbəb ola bilər

    Daxili siyasət
    09:56

    Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    09:30

    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində tatamiyə çıxmayacaq

    Fərdi
    09:24

    Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    09:14

    Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti