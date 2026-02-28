Yevlaxda keçmiş məhkum 5 kq narkotik vasitə ilə saxlanılıb
Hadisə
- 28 fevral, 2026
- 08:51
Yevlax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuș Savalan Quliyev saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ondan satış məqsədi ilə əldə etdiyi 5 kiloqram 200 qram marixuana, metamfetamin, metadon həbləri və elektron tərəzilər aşkarlanıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, S.Quliyev barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.
Qeyd edək ki, cari il ərzində Yevlaxda polis əməkdaşları tərəfindən 20 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
Son xəbərlər
10:07
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura yekun vurulurKomanda
10:02
Qazaxıstanda Mərkəzi Asiyanın ən böyük təyyarə təmiri mərkəzi tikilirRegion
10:00
DİN: Sosial şəbəkədə göndərilən keçidlərə daxil olmaq maliyyə məlumatlarının ələ keçirilməsinə səbəb ola bilərDaxili siyasət
09:56
Azərbaycanda ötən gün 19 silah, iki qumbara aşkarlanıbHadisə
09:42
Azərbaycanda icbari sığorta bazarı üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıbMaliyyə
09:30
Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıbMaliyyə
09:30
Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində tatamiyə çıxmayacaqFərdi
09:24
Pakistan 331 əfqan hərbçinin öldüyünü açıqlayıbDigər ölkələr
09:14