В Евлахе направляющийся в Туркменистан грузовик попал в аварию - ФОТО

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Евлах. 30 января. REPORT.AZ/ В евлахской части дороги Баку-Газах грузовик врезался в фонарный столб.

Как передает западное бюро Report, в результате машине нанесен серьезный ущерб, топливо разлилось вокруг. Инцидент произошел по причине взрыва шины грузовика.

Водитель грузовика гражданин Туркменистана Хабибуллаев Таджмухаммед Нияхмухаммед оглы 1979 г. получил травмы.

По имеющейся информации, машина перевозила груз в Туркменистан.

На данный момент на территории инцидента работают сотрудники ГДП. На месте происшествия аварии возникли некоторые трудности с движением автомобилей.

По факту ведется расследование.