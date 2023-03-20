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В Евлахе четверо подростков пропали без вести

В Евлахе четверо подростков пропали без вести В Евлахе пропали четверо подростков.
Происшествия
20 марта 2023 г. 18:00
В Евлахе четверо подростков пропали без вести

В Евлахе пропали четверо подростков.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Отмечено, что 19 марта четверо проживающих в селе Эреш Евлахского района подростков - Гулиева Сона Саяф гызы 2008 года рождения, Мусаева Айсу Насими гызы 2008 года рождения, Исмаилов Наби Сейран оглу 2005 года рождения и Солтанов Аламдар Эльгюн оглу 2005 года рождения вышли из дома и не вернулись.

Всех располагающих какой-либо информацией о пропавших подростках, просят обратиться в колл-центр "102" МВД, а также в отдел полиции Евлахского района по номерам (022) 336-45-02 и (055) 537-87-97.

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