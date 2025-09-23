Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Евлахе 4-летний ребенок погиб в результате несчастного случая

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 23:35
    В Евлахе 4-летний ребенок погиб в результате несчастного случая

    В селе Самедабад Евлахского района четырехлетнего ребенка переехал трактор.

    Как сообщает западное бюро Report, за рулем транспортного средства был отец несовершеннолетнего Й.Зейналов (1991 года рождения).

    Предположительно, малолетний ребенок внезапно выбежал на дорогу и водитель не успел остановиться.

    По факту ведется расследование.

