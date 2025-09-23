Yevlaxda 4 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb
Hadisə
- 23 sentyabr, 2025
- 23:15
Yevlaxda traktorun altında qalan 4 yaşlı uşaq ölüb.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Səmədabad kəndində baş verib.
Məlumata görə, traktorun sükanı arxasında azyaşlının atası - 1991-ci il təvəllüdlü Y.Zeynalov olub.
Ehtimal olunur ki, traktor hərəkətdə olan zaman sürücünün azyaşlı övladı anidən yola çıxıb və hadisə qaçılmaz olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
