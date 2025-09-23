İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Yevlaxda 4 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Yevlaxda traktorun altında qalan 4 yaşlı uşaq ölüb.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Səmədabad kəndində baş verib.

    Məlumata görə, traktorun sükanı arxasında azyaşlının atası - 1991-ci il təvəllüdlü Y.Zeynalov olub.

    Ehtimal olunur ki, traktor hərəkətdə olan zaman sürücünün azyaşlı övladı anidən yola çıxıb və hadisə qaçılmaz olub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

