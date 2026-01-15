В Джульфе автомобиль врезался в газопровод, пять сел остались без газа

Фото Видео В результате пожара в общежитии БСУ пострадало жилье 13 семей - ОБНОВЛЕНО-3 Происшествия

СМИ: Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не бить по Ирану Другие страны

В Кабмине обсудили подготовку к ежегодным заседаниям Группы ИБР в Баку Внутренняя политика

За последний год кредитный портфель AFB Bank вырос на 63% Финансы

ЕБРР и TIF могут финансировать проекты в рамках Среднего коридора в нацвалютах стран-участниц Финансы

Инвестиции в расширение Международного аэропорта Тбилиси составят $150 млн В регионе

Чистая прибыль Premium Bank за прошлый год увеличилась на 17% Финансы

В 2025 году в Азербайджан были реадмиссированы 540 человек Внутренняя политика