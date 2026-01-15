В Джульфе автомобиль врезался в газопровод, пять сел остались без газа
Происшествия
- 15 января, 2026
- 17:52
В Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики в результате наезда автомобиля на газовую линию без газоснабжения остались пять сел.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел в селе Милах.
Отмечается, что автомобиль повредил газопровод среднего давления диаметром 100 мм.
В целях безопасности подача природного газа была временно приостановлена для 545 абонентов в селах Милах, Тейваз, Арафада, Лякятаг и Бойахмед.
Восстановление газоснабжения планируется в течение дня.
