Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 24°

18 февраля в Азербайджане воздух прогреется до 24°.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем ​​- 10-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем ​​- 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8, днем ​​- 13-18° тепла.