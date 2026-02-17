Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Экология
    • 17 февраля, 2026
    • 12:37
    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 24°

    18 февраля в Азербайджане воздух прогреется до 24°.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-8, днем ​​- 10-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем ​​- 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8, днем ​​- 13-18° тепла.

    Sabah 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
