    Президент ЧБТР: Сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для банка

    Президент ЧБТР: Сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для банка

    Министр финансов Азербайджана, руководитель Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) по Азербайджану Сахиль Бабаев принял делегацию во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом, находящимся с визитом в нашей стране.

    Как сообщили Report в Министерстве финансов, на встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ЧБТР и перспективы его дальнейшего развития.

    С. Бабаев высоко оценил вклад банка в экономическое развитие Азербайджана и укрепление сотрудничества в Черноморском регионе. Он отметил, что Азербайджан, как один из учредителей ЧБТР, поддерживает дальнейшее развитие банка, подчеркнув, что с момента начала своей деятельности в Азербайджане посредством участия в проектах внес вклад в развитие частного бизнеса и укрепление финансового сектора страны.

    Также было отмечено, что ЧБТР стал первым международным финансовым институтом, выпустившим облигации в национальной валюте в Азербайджане. В 2019 году банк разместил корпоративные облигации на Бакинской фондовой бирже с целью поддержки финансирования частного сектора.

    На встрече было подчеркнуто, что очередное ежегодное собрание ЧБТР в рамках нынешнего председательства Азербайджана в Совете управляющих банка, которое состоится в Баку в июле 2026 года, станет важной платформой для дальнейшего укрепления регионального финансового сотрудничества.

    В свою очередь, С. Кёксал заявил, что сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для ЧБТР, и отметил, что проводимые в нашей стране экономические реформы и сформированная благоприятная инвестиционная среда создают новые возможности для международных финансовых институтов. Он выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках будущего взаимодействия по таким направлениям, как финансирование развития частного сектора, поддержка малого и среднего бизнеса и финансовых институтов, содействие региональной торговле и транспортно-логистической связанности, а также поддержка проектов, связанных с устойчивым развитием и экономической диверсификацией.

    В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам участия Азербайджана в процессе увеличения капитала банка, обеспечения сбалансированного географического представительства стран-членов в его управленческой структуре, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Сахиль Бабаев Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) Серхат Кёксал
    Azərbaycan ilə Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
