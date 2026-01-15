İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, beş kənd qazsız qalıb

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 17:43
    Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, beş kənd qazsız qalıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Culfa rayonunda avtomobilin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində beş kənd qazsız qalıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Culfa rayon Milax kəndində avtomobil d-100 mm-lik orta təzyiqli qaz xəttində qəza törədib.

    Təhlükəsizlik səbəbilə rayonun beş kəndində (Milax, Teyvaz, Ərəfədə, Ləkətağ və Boyəhməd ) 545 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılıb.

    Qazın verilişinin gün ərzində bərpa olunması planlaşdırılır.

    Naxçıvan Culfa Qəza qaz təchizatı
    В Джульфе автомобиль врезался в газопровод, пять сел остались без газа

