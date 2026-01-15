Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, beş kənd qazsız qalıb
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 17:43
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Culfa rayonunda avtomobilin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində beş kənd qazsız qalıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Culfa rayon Milax kəndində avtomobil d-100 mm-lik orta təzyiqli qaz xəttində qəza törədib.
Təhlükəsizlik səbəbilə rayonun beş kəndində (Milax, Teyvaz, Ərəfədə, Ləkətağ və Boyəhməd ) 545 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılıb.
Qazın verilişinin gün ərzində bərpa olunması planlaşdırılır.
Son xəbərlər
18:28
Pezeşkian: Xarici valyutanın bölüşdürülməsində korrupsiya məsələsini birdəfəlik həll etmək niyyətindəyikRegion
18:24
İsveçrəli futbolçu Bundesliqada klubunu dəyişibFutbol
18:23
Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşdırılması yolunda ikinci Vaşinqton razılaşması mühüm əhəmiyyət daşıyır - RƏYXarici siyasət
18:16
Video
"Baku TV": Füzulidə qısa müddətdə böyük uğurlar qazanan təhsil ocağıElm və təhsil
18:11
Foto
Video
BSU yataqxanasındakı yanğın nəticəsində 13 məcburi köçkün ailəsinə ziyan dəyib - YENİLƏNİB-4Hadisə
18:03
Ombudsman Aparatı reabilitasiya mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə bağlı təkliflərini dövlət qurumlarına göndərəcəkDaxili siyasət
17:59
İslam İnkişaf Bankı Qrupunun Bakıda keçiriləcək İllik Toplantısına hazırlıq məsələləri müzakirə edilibDaxili siyasət
17:55
ABŞ Venesuela neftini daşıyan daha bir tankeri saxlayıbDigər ölkələr
17:51