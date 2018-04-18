В Джалилабаде учитель изнасиловал школьную уборщицу

Джалилабад. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе учитель изнасиловал школьную уборщицу.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в полной средней школе села Мугань.

В 2017 году учитель данной школы Б.А. (имя условное) принудил уборщицу этой школы А.З. к половой связи и заснял данный процесс на видео мобильного телефона.

Несколько дней назад учитель школы Б.А. вновь захотел вступить с уборщицей в интимную связь. Однако женщина запротестовала. Тогда Б.А. начал шантажировать ее тем, что выложит снятое видео их связи в социальных сетях. Женщина заявила, что не хочет вновь вступать с ним в интимную близость. После этого учитель распространил видеокадры среди жителей села.

Жители села обратились в связи с данным фактом в Джалилабадское районное отделение полиции. В отделении полиции ведется расследование.